Palermo, The Brass Group con Gabriella Ricciardi a Sanlorenzo Mercato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/10/2018 - 15:12:41 Letto 350 volte

Una serata all'insegna della musica da ascoltare e da vivere quella proposta dalla Fondazione The Brass Group martedì 16 ottobre a partire dalle 21.30 che vede sul palco Gabriella Ricciardi accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe Preiti.

Tra i brani in scaletta "All Of Me", "Oh! Look At Me Now", "Blue Moon", "Route 66", "You're in the doghouse", solo per citarne alcuni. Un talento brillante con una voce dal timbro sicuro e riconoscibile quella della giovane artista Gabriella Ricciardi.

Allieva di Carmen Avellone presso la Scuola Popolare di Musica della Fondazione The Brass Group, Gabriella Ricciardi vanta nel suo percorso anche un album con inediti in lingua inglese che hanno raggiunto un discreto successo passando in rotazione in alcune radio locali, ma anche all'estero.

Il concerto apre il nuovo ciclo di appuntamenti musicali del martedì sera al Sanlorenzo Mercato con la Fondazione The Brass Group, eventi all'insegna della grande musica d’autore che la Fondazione propone anche per poter incoraggiare i giovani ad esibirsi e a produrre musica.

