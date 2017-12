affidamento

Affidamento familiare, un incontro formativo per fare chiarezza

Lunedì 4 dicembre 2017 avrà luogo un incontro informativo per le persone interessate a diventare famiglia affidataria.

Lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 14.45 presso i locali dell'U.O. Affidamento Familiare in piazza Noviziato, 20/a, (primo piano) avrà luogo un incontro informativo per le persone interessate a diventare famiglia affidataria.

Durante l’incontro si daranno informazioni su che cosa è l’affido familiare e sul percorso di formazione da svolgere per candidarsi ad un affido. Si parlerà anche di affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio. Saranno presenti alcune famiglie affidatarie che porteranno una testimonianza della loro esperienza. L’incontro è aperto a tutti e gratuito. Possono partecipare famiglie, coppie coniugate o conviventi, persone singole, con o senza figli.

Gli interessati potranno comunicare la propria partecipazione chiamando ai numeri telefonici 091 6093203 - 091 581018 -0917408705/03/12 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.00

