Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

''Una donna su tre subisce violenze, e 3 femminicidi su 4 maturano all'interno di legami affettivi: è necessario aiutare le donne a riconoscere tempestivamente le relazioni pericolose''

25/11/2018

“In Europa una donna su tre ha subito violenze, e anche se lascia ben sperare la lieve flessione dei casi di stalking, violenze sessuali e femminicidi riscontrata in Italia nei primi mesi del 2018, questa tendenza non intacca il dato più allarmante e significativo: in tre casi su quattro a uccidere una donna è un uomo che ha con lei un legame affettivo. E solitamente non si tratta di un fatto improvviso ma dell’atto conclusivo di una relazione “tossica”. È fondamentale quindi che le donne vengano aiutate a riconoscere i segnali di un rapporto pericoloso, perché spesso quando si arriva alla denuncia è già troppo tardi”.

Lo ha detto Caterina Chinnici durante l’incontro "Dallo stalking al femminicidio - Conoscere è tutela" svolto ieri sera a Burgio nell’ex Casello ferroviario “Riggio” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi.

“Durante l’attuale legislatura, all’interno del Parlamento Europeo abbiamo condotto una battaglia che ha portato all’adesione dell’Unione Europea alla convenzione di Istanbul – ha ricordato l’eurodeputata siciliana – ma i risultati non sono ancora quelli attesi perché alcuni paesi membri non hanno ratificato il trattato o, pur avendolo fatto, non lo hanno ancora concretamente attuato, e la commissione Libe della quale faccio parte terrà una riunione riservata a Bruxelles la prossima settimana proprio per una verifica dettagliata al riguardo. Inoltre a inizio dicembre, sempre al Parlamento Europeo, si svolgerà su mia iniziativa una conferenza per approfondire un aspetto del fenomeno ancora poco esplorato, cioè quello della protezione dei minori che assistono alle violenze domestiche contro le loro mamme. Su questo e su altri punti l’Italia ha una legislazione tra le più evolute nel panorama europeo, anche se ancora work in progress, e auspico che possano arrivare in porto le proposte di legge già depositate per rendere ancora più efficace la normativa, a cominciare dal cosiddetto codice rosso”.

“La violenza contro le donne si manifesta in molte forme, da quella sessuale e fisica in senso ampio a quella del ricatto economico e dell’atteggiamento predominante da parte dell’uomo – ha detto ancora Caterina Chinnici – ma c’è una forma altrettanto grave e forse sottovalutata che è la violenza psicologica, quella che fa sentire la donna svilita, le toglie autostima e la porta poi a negare la realtà e ad accettare di vivere in una condizione di sottomissione. È chiaro che si tratta di una questione anche culturale, e da questo punto di vista deve essere impegno comune promuovere a tutti i livelli l’educazione al rispetto delle donne, un valore che sembra smarrito”.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Rete antiviolenza ha diffuso i dati relativi ai contatti pervenuti attraverso il S.A.T (Servizio di Accoglienza Telefonica) gestito dall'Associazione "Le Onde Onlus", da gennaio a dicembre 2017, comparati con quelli relativi al periodo gennaio- ottobre 2018.



Rimane sostanzialmente immutato il numero di richieste di supporto delle donne vittime di violenza, mentre aumentano sensibilmente le segnalazioni pervenute al centro, costituito nell'ambito dell’accordo interistituzionale sottoscritto da Enti ed Associazioni che operano nel territorio della città di Palermo.

Le tipologie di violenza maggiormente segnalate sono soprattutto di tipo psicologico, fisico, economico.

"I numeri dimostrano che purtroppo il fenomeno della violenza contro le donne non si arresta – dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina - ma anche che sempre più donne trovano la forza e il coraggio di denunciare e di partecipare a percorsi di assistenza e tutela.



L'Amministrazione, certamente a nome di tutta la città, è grata a tutti gli uomini e le donne che nelle diverse istituzioni ed associazioni coinvolte lavorano non soltanto con grande professionalità, ma anche con grande umanità e sensibilità, che sono elementi indispensabili per affrontare situazioni spesso gravissimi e sempre molto tristi."



Nella giornata di venerdì enti ed associazioni aderenti alla Rete hanno sottoscritto un nuovo accordo interistituzionale per dare continuità alle attività già avviate negli anni precedenti:

Prevenzione (campagne di informazione e sensibilizzazione e nelle scuole);

Formazione (del personale degli enti coinvolti);

Protezione ed assistenza alle vittime (sia le donne sia per i figli) tramite il SAT, la predisposizione di percorsi individuali personalizzati ed eventualmente ospitalità nelle residenze protette;

Collaborazione per la sanzione degli esecutori e la tutela giuridica delle vittime.

Le attività sono inserite fra quelle previste dal PON Metro, cui si attingerà per il finanziamento dei servizi.

Aderiscono alla Rete cittadina contro la violenza alle donne ed ai minori della città di Palermo: Comune di Palermo - Assessorato Cittadinanza Solidale, Assessorato Scuola, Garante infanzia e adolescenza; Corpo di Polizia Municipale di Palermo; Villa Sofia – Cervello; Policlinico Paolo Giaccone; Ospedale Civico - Di Cristina - Benfratelli; A.S.P. Palermo; Biblioteca delle donne centro di consulenza legale UDIPALERMO – Onlus; Associazione Buon Pastore Onlus Centro di Accoglienza Padre Nostro – ETS; Associazione Laboratorio Zen Insieme; Città

Metropolitana di Palermo; Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;; I Sicaliani Coop. Sociale; Le Onde Onlus; Polizia di Stato - Questura di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo; Tribunale di Palermo; Tribunale per i Minorenni di Palermo; Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia; Università degli Studi di Palermo; USR Sicilia.

Oggi la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta nelle sedi istituzionali di Villa Niscemi e Palazzo delle Aquile. La facciata della sede di Piazza Pretoria stasera sarà illuminata con luce arancione.

