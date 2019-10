Cittadinanza onoraria

Heinrich Bedford-Strohm, il vescovo della Chiesa evangelica in Germania è un nuovo cittadino palermitano

Il vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm è da oggi un nuovo cittadino palermitano.

La cittadinanza onoraria al presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd) è stata assegnata questa mattina a Palazzo delle Aquile dal sindaco Leoluca Orlando. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il ministro albanese per la diaspora Pandeli Majko, il sottosegretario italiano all’Istruzione, Giuseppe De Cristofaro, il vice sindaco Fabio Giambrone, gli assessori Giusto Catania e Adham Darawsha, il presidente della Consulta delle Culture, Ibrahima Kobena, e una rappresentanza dell'equipaggio della Sea Watch.



Tre i temi principali per cui il sindaco ha deciso il conferimento. Il primo, per l’opera di sensibilizzazione intrapresa da Heinrich Bedford-Strohm al fine di ribadire la necessità di garantire il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri umani e l’attivazione di meccanismi di soccorso, di accoglienza e di solidale redistribuzione in Europa, rispetto al fenomeno delle migrazioni in atto. Il secondo, per aver riconosciuto e apprezzato l’importante cambiamento culturale e sociale della nostra Città divenuta, con la Carta di Palermo, visione di futuro ed esempio nel presente per una Europa di accoglienza e rispetto dei diritti umani. E, infine, per aver prestato autorevole attenzione al progetto intitolato “Io sono persona, noi siamo comunità” come alternativa a egoismi individualistici e a soffocanti appartenenze a gruppi chiusi”.



Nel corso della cerimonia il sindaco Orlando e il vescovo Bedford-Strohm hanno sottoscritto un appello (Palermo Appell 2.0), il secondo rispetto a quello già siglato lo scorso giugno, rivolto ai Governi, alla società civile e al Parlamento Europeo, affinché "vengano realizzate politiche migratorie internazionali sostenibili che rispettino i diritti dei migranti evitando la perdita di vite umane e la criminalizzazione di chi opera per offrire soccorso in mare". Con il primo “Palermo-Appell” sulle politiche per il salvataggio in mare, il vescovo Bedford-Strohm aveva annunciato di voler finanziare e mandare una nave di salvataggio a nome delle chiese e della società civile tedesca e europea nel Mediterraneo.



Heinrich Bedford-Strohm, giunto ieri a Palermo, vi resterà fino a domani e nel pomeriggio, sempre insieme al primo cittadino del capoluogo siciliano, si recherà in Cattedrale dove sarà ricevuto da S.E. Mons. Corrado Lorefice.

