Lo sport contro la dispersione scolastica: presentato al Conca D'Oro il torneo 'In fila per tre''

Grande successo al centro commerciale Conca D'Oro per la presentazione di ''In fila per tre''...

Grande successo al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, per la presentazione di “In fila per tre”: torneo di pallavolo, calcio e badminton tra dieci scuole di Palermo con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. Presente all’avvio della manifestazione anche il Provveditore agli studi di Palermo, Marco Anello. “Siamo molto contenti – ha sottolineato Anello - questa è una manifestazione che abbiamo voluto realizzare sicuri d’incontrare il vostro consenso. Vogliamo che la scuola vi piaccia, vogliamo vedervi crescere bravi cittadini e vogliamo farvi amare lo sport”.

Il torneo organizzato da GES (Giochi e Sport) con la collaborazione di Show Time vedrà protagonisti 280 alunni che si sfideranno in tre diverse discipline: pallavolo, calcio e badminton. I prossimi appuntamenti: venerdì 16 marzo le eliminatorie; giovedì 12 aprile le finali; venerdì 25 maggio le premiazioni.

Di seguito le scuole coinvolte:

· l’istituto comprensivo Giovanni Falcone,

· L’istituto comprensivo Leonardo Sciascia,

· l’istituto comprensivo Sperone-Pertini,

· l’istituto comprensivo G. Saladino,

· l’istituto comprensivo Maredolce,

. la direzione didattica A. Siragusa,

· l’istituto comprensivo Mattarella-Bonagia,

· la direzione didattica Orestano,

· l’istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli,

· l’istituto comprensivo Colozza-Bonfiglio.

