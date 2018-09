presentazione spettacolo

Presentazione dell'evento spettacolo: LAURA L ''Un silenzio durato cinquecento anni''

Evento presentazione spettacolo: LAURA L ''Un silenzio durato cinquecento anni'' di Sikelia S&V romanzo a tinte gotiche intriso di mistero che si snoda su due epoche.

Lunedì 01/Ottobre alle ore 17:00 l'Ars apre le porte alla cultura. Nella meravigliosa sala Mattarella si svolgerà per la prima volta l’evento presentazione spettacolo: LAURA L “Un silenzio durato cinquecento anni” di Sikelia S&V romanzo a tinte gotiche intriso di mistero che si snoda su due epoche.

Regia a cura di SIKELIA S&V (acronimo degli autori, registi attori, Santa Di Natale e Vito Badalamenti).

Lo spettacolo è stato organizzato dalle associazioni culturali Nord America Carini IOD (Presidente Maurizio Randazzo e Aria Art refuge international accomplices (Presidente Nicoletta Prestana) che ringraziano la Presidenza per aver accolto il libro rivelazione tra le mura del prestigioso Palazzo dei Normanni.

Eccezionalmente il libro omonimo viene presentato con un’innovativa formula spettacolistica che mette insieme, teatro, canto e relatori. La formula già testata precedentemente da Santa Di Natale, regista drammaturga e attrice di teatro, ha come scopo l’uso di una comunicazione dal forte potere suggestivo, tipica dell’arte per arrivare al cuore dei relatori e predisporli a una relazione più fluida ed empatica. "E se questa Storia tutta siciliana avesse ispirato William Shakespeare a scrivere Romeo e Giulietta?"

A seguire si aprirà il dibattito con gli ospiti presenti tra le istituzioni.

Relatori: Prof.essa Loretta D’Antonio; Project manager Katia Giordano e Architetto Vincenzo Antonuccio che per la prima volta presenterà il progetto innovativo "Alla ricerca di Laura L" legato al libro. Prevista la presenza dell'Onorevole Saverio Romano, del Vice Commissario Regionale dell' UDC Ester Bonafede, l'Onorevole Vincenzo Figuccia e altri ospiti a sorpresa. Saranno presenti numerosi attori e cantanti allo scopo di valorizzare le eccellenze siciliane. Ospite d’eccezione Pupella Massimo in scena con Laura L. Tra gli attesissimi ospiti in sala sono previsti: Sasà Salvaggio, il Compositore Giuseppe Corsale, Toty e Totino, Ignazio Mannelli e altre graditissime sorprese.

