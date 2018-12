borse di studio estere

''Sicily Dancing Festival'', giovani palermitani premiati con borse di studio all'estero

tanti giovani talenti palermitani sono stati premiati con borse di studio per la partecipazione a ''Summer school'' e accademie all'estero, nelle più prestigiose scuole internazionali.

Pubblicata il: 07/12/2018

Si è conclusa al Teatro Orione la 4a edizione del "Sicily Dancing Festival" organizzato dall'associazione culturale P.E.D.

Durante la serata, tanti giovani talenti palermitani sono stati premiati con borse di studio per la partecipazione a "Summer school" e accademie all'estero, nelle più prestigiose scuole internazionali. In particolare, Daniele Badagliacca ha vinto una borsa di studio presso la "Joffrey Ballet di New York", Flavia Ciresi e Rachele di Carlo, sono le siciliane che andranno alla prestigiosa "Summer school" di Montecarlo diretta dal maestro Olivier Luca; Alice Scalisi e Rachele Di Carlo alla summer school del Direttore della Dortmund Xin Peng Wang che ha invitato per il tirocinio nella sua compagnia anche Alessia Gandolfo. Per Claudia Virga, direttrice artistica della manifestazione, si tratta di "importantissime opportunità per questi giovani palermitani che vedono così riconosciuti e valorizzati il proprio talento e la propria caparbietà."

