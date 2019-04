Cafiero De Raho: ''Nel giro di un anno Messina Denaro sarà arrestato''

latitanza Messina Denaro

Cafiero De Raho: ''Nel giro di un anno Messina Denaro sarÓ arrestato''

''Tutti i boss che sembravano imprendibili alla fine sono stati arrestati''. Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2019 - 17:25:03 Letto 412 volte

“Matteo Messina Denaro verrà arrestato nel giro di non più di un anno. La mia esperienza personale mi induce a pensarlo”. Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, a Perugia per il Festival internazionale del giornalismo, ha risposto a una domanda sulle voci che da mesi si rincorrono sulla cattura del super-latitante.

“Tutti i boss che sembravano imprendibili alla fine sono stati arrestati – ha proseguito Federico Cafiero De Raho – li abbiamo presi uno alla volta. Ci stiamo lavorando, le reti vengono individuate: non si può non arrivare all’arresto, a meno che non ci siano forze contrarie”.

Secondo Cafiero De Raho, inoltre, Messina Denaro non si troverebbe lontano dal territorio. “Si tratta dall’unico vertice ancora libero, dell’ultimo Corleonese che ha partecipato alle stragi di Palermo e a quelle continentali – ha spiegato – un uomo così non si allontana dal territorio, un capo non lo lascia. Bisogna continuare a tagliare il giardino di ortiche che gli sta attorno”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!