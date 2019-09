Governo

Cancelleri viceministro: ''Orgoglioso ma ci vorrà responsabilità''

Giancarlo Cancelleri nominato viceministro delle Infrastrutture e Trasporti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2019 - 14:16:08 Letto 398 volte

“L’incarico che mi è stato conferito mi riempie di orgoglio e soddisfazione, ma mi attribuisce anche un’ enorme responsabilità che cercherò di onorare col massimo impegno, come del resto, ho sempre fatto finora all’interno del Movimento e come portavoce del gruppo regionale all’Ars”.

Lo afferma Giancarlo Cancelleri, a commento della nomina a viceministro delle Infrastrutture e Trasporti appena arrivata da Roma.

“Ci sarà - dice Cancelleri - moltissimo da lavorare e non vedo l’ora di cominciare a farlo per cercare di dare quelle risposte che in questi nevralgici settori si aspetta I’Italia e, soprattutto, la Sicilia, dove la rete viaria e le infrastrutture in genere sono messe malissimo e per i trasporti c’è tantissimo da fare. Un ringraziamento particolare va a tutti gli attivisti siciliani che col loro sostegno hanno contribuito in maniera determinante a portare il Movimento al governo nazionale, a tutti i portavoce siciliani e ai colleghi del gruppo parlamentare all’Ars, compagni di tante battaglie”.

"Auguro a Giancarlo Cancelleri un proficuo lavoro - Così afferma il Capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, on. Tommaso Calderone -. Quando un siciliano raggiunge obiettivi importanti é sempre un vanto per la Sicilia. Dopo anni di sue contestazione e denunce di inefficienza ci attendiamo da lui i risultati che contestava ai predecessori di non avere raggiunto. Saremo i primi a complimentarci".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!