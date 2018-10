viabilità Brancaccio

Comune di Palermo contro IRSAP: ''15 giorni per effettuare lavori nell'ex area industriale di Brancaccio''

''Il ricorso all'Ordinanza si è reso necessario per la sostanziale indisponibilità operativa di IRSAP non solo ad effettuare i lavori, ma anche a cedere le aree'', lo ha dichiarato il sindaco Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2018 - 16:49:20 Letto 360 volte

La viabilità dell’ex area industriale di Brancaccio - di proprietà dell’ex Consorzio ASI (Aree per lo Sviluppo Industriale) oggi IRSAP (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) - a pochi metri dal capolinea Roccella della linea del tram e della fermata della metropolitana, è costituita da strade che, con gli anni e ancor di più con l’avvento dei centri commerciali, presenti nell'area, sono divenute ad alta intensità di traffico veicolare e a servizio di una zona densamente abitata e totalmente integrata nel tessuto urbano cittadino.

Già con verbale del 06/09/2011, il rappresentante del Consorzio ASI, in un incontro con il Comune, aveva dichiarato la disponibilità a cedere le strade e gli impianti dell’ex agglomerato industriale, dopo aver completato le opere di manutenzione straordinaria necessarie al ripristino della funzionalità dei sottoservizi e del manto stradale, come da deliberazione del Comitato Direttivo n. 44 del 06/11/2008, così come deliberato dai vertici aziendali nel Consiglio Generale del Consorzio ASI di Palermo del 21/11/2008.

Questa proposta non ha avuto alcun seguito e gli stessi interventi di manutenzione ordinaria da parte del Consorzio non sono stati mai realizzati.

Gli impianti a seguito di successivi furti e guasti sono stati spenti ed il manto stradale è totalmente dissestato.

Negli anni, numerosi si sono susseguiti gli incontri tra l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti di IRSAP.

L’Amministrazione Comunale ha confermato, nel tempo, la disponibilità ad interloquire con il commissario ad acta dell’Ente per entrare in possesso delle strade ormai, di fatto, adibite al traffico veicolare. Pur non essendo proprietaria delle aree, ha disposto a RAP S.p.A., per la tutela della pubblica incolumità, alcuni interventi a carattere provvisorio per l’eliminazione di eventuali stati di pericolo legati alla pulizia ed alle condizioni del manto stradale.

Le strade in questione oggi hanno ormai perso le caratteristiche di viabilità strettamente legata al traffico industriale e/o commerciale, ma sono state totalmente integrate nel tessuto urbano cittadino anche per la presenza di centri commerciali nel frattempo insediatisi nel territorio.

Vista l’inerzia di IRSAP l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad emettere l’Ordinanza Sindacale n. 266 del 08.10.2018, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, disponendo ad IRSAP l’immediato ripristino della piena funzionalità dell’impianto di illuminazione e della pavimentazione stradale di via Ignazio Testasecca e di via Filippo Pecoraino, assegnando il termine di 15 giorni per l’avvio delle procedure di inizio lavori.

"Il ricorso all’Ordinanza - dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore Emilio Arcuri - si è reso necessario per la sostanziale indisponibilità operativa di IRSAP non solo ad effettuare i lavori, ma anche a cedere le aree. In caso di ulteriore inadempimento da parte di IRSAP, l’Amministrazione Comunale eseguirà direttamente gli interventi di rifacimento dell’impianto di illuminazione e rifacimento del manto stradale, procedendo contestualmente in danno ad IRSAP. In questo modo viene attivata una procedura che dovrà comunque concludersi con la realizzazione degli interventi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!