Emergenza povertà Palermo, Biagio Conte: ''Ognuno deve fare la sua parte'' *VIDEO*

PALERMO. Biagio Conte un uomo che non dimentica gli ultimi e che vuole mandare un messaggio ad una società che sembra diventare sempre più ostile e soprattutto indifferente.

Come lui stesso dice: “non si tratta di una protesta, ma di condividere le difficoltà con quelli che ancora dormono per strada. In questa società ancora tanti non hanno un tetto, una casa, un lavoro, una vita dignitosa. Chiedo che ognuno faccia la sua parte, non possiamo rimanere al caldo quando c’è chi fuori muore, tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per fare fronte a questi nuovi poveri, famiglie sfrattate, persone che non hanno più un lavoro”.

Un messaggio quello di Biagio Conte che mette in risalto il grave disagio sociale che sta mettendo tante famiglie, tante persone a vivere in ginocchio, una condizione che viene messa sotto i riflettori solo quando avviene la disgrazia, come il clochard che è morto sotto i portici qualche giorno fa.

Purtroppo di storie triste come questa ce ne sono troppe, storie che rimangono, il più delle volte, “sommerse”.

Le Istituzioni, sia a livello nazionale che regionale, purtroppo non sembrano “umanamente mature” per attuare una politica che metta tutti nelle condizioni di poter condurre una vita dignitosa e soprattutto che metta nelle giuste condizioni le associazioni preposte a dare aiuto al prossimo.

