Femminicidio a Carini, il figlio rivela: ''Papà ha agito per difendermi''

omicidio a carini

Femminicidio a Carini, il figlio rivela: ''Papā ha agito per difendermi''

''Le indagini continuano senza sosta, il racconto del figlio č al vaglio e si sta verificando la fondatezza'', dicono dalla procura.

16/06/2019

Un omicidio ancora avvolto dal mistero. E’ infatti ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del femminicidio che si è consumato ieri pomeriggio in un negozio di calzature a Carini in Corso Italia, nel palermitano. La Procura non ha ancora emesso nessun provvedimento di fermo indiziato di delitto. I carabinieri stanno cercando di capire esattamente cosa sia successo dentro quella rivendita e per questo hanno a lungo sentito il figlio dell’uomo, Marco Ricci, che avrebbe poi ucciso la compagna, Anna Maria Scavo.

«Le indagini continuano senza sosta, il racconto del figlio è al vaglio e si sta verificando la fondatezza», dicono dalla procura. Quella coppia da circa un anno aveva litigi continui che sono finiti con diverse denunce ai carabinieri: lei per lesioni, lui per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Una dinamica ancora tutta da chiarire, soprattutto dopo il racconto del figlio 14enne che disteso in un lettino di ospedale ha detto: “Mamma per prima ha ferito me. Papà è intervenuto subito e mi ha salvato. Io vivo con lui, non voglio stare con lei”. Si valutano diverse piste. A Carini c’è comunque tanto sgomento; la donna era molto conosciuta e questo omicidio ha mandato sotto shock il paese.

