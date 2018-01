gesap

Giambrone lascia la Gesap: ''Abbiamo fatto miracoli''

''Voglio dire grazie a tutti, la mia esperienza alla Gesap termina qui, rassegno le mie dimissioni perché come ben sapete sono candidato alle prossime Politiche''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 17:35:20 Letto 351 volte

“Voglio dire grazie a tutti, la mia esperienza alla Gesap termina qui, rassegno le mie dimissioni perché come ben sapete sono candidato alle prossime Politiche”. Fabio Giambrone, ormai ex presidente Gesap, ufficializza le due dimissioni nel corso di una conferenza stampa: “Sono molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto in questi anni per l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’, un lavoro fatto di presenza giornaliera, un costante impegno per cercare di far cambiare pelle a questo aeroporto – sottolinea Giambrone – posso dire che l’obiettivo è stato raggiunto, un’infrastruttura che cambia e che abbiamo migliorato con interventi radicali. Aumento di passeggeri alle stelle, in quattro anni li abbiamo aumentati di due milioni e mezzo, credo che sia un risultato straordinario. Abbiamo introdotto nuove rotte e voglio davvero dire grazie a tutti”.

Era presente anche il sindaco Leoluca Orlando che ha espresso parole di elogio per l’operato di Giambrone: “Un grande lavoro, però non vi dirò il successore fino a quando non lo avrò nominato”. Giambrone che correre alle prossime Politiche con il Pd, ha dribblato la domanda sulle accuse di Rosario Crocetta: “Ci sono tutte le condizioni per aprire questo partito – dice Giambrone – la cosa più importante è avere una cosa dove fare politica. Proteste nelle varie sedi? Noi siamo per un Pd inclusivo, ci sono tante persone che vogliono impegnarsi per ottenere un grande risultato alle prossime elezioni”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!