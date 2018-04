Incendio doloso

Incendio in via Albanese, arrestato nipote della proprietaria di casa

L’uomo avrebbe appiccato il fuoco dopo una lite con la zia per l’eredità

Inizialmente si era pensato ad un incidente occorso durante la pulizia delle tende, ma l’ipotesi non aveva del tutto convinto i carabinieri della compagnia di San Lorenzo e i vigili del fuoco; così, dopo un’indagine più approfondita, è finito in manette Alessandro Ambrosini, 52 anni, nipote della proprietaria dell’appartamento andato a fuoco lo scorso 18 aprile al sesto piano di via Enrico Albanese 19, e principale sospettato di essere l’autore dell’incendio. Per lui l'accusa è di incendio doloso.

A scatenare la reazione dell’uomo sarebbe stata una lite con la zia, l’85enne ex assessora Maria Grazia Ambrosini, per questioni legate all’eredità della donna. Alessandro Ambrosini avrebbe così dato fuoco ad una tenda, la cui combustione avrebbe provocato poi l’esplosione di una bottiglia d’alcol con cui la zia stava facendo le pulizie in casa. Inoltre l’uomo, sottoposto immediatamente all’alcol test dai militari, è risultato positivo.

Dopo un interrogatorio durato tutta la notte, le indagini condotte dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni hanno portato a credere che probabilmente l’uomo non volesse danneggiare l’anziana bensì l’immobile, oggetto della lite in quanto bene che l’uomo non avrebbe ereditato dalla zia. Nel rogo sono rimaste intossicate cinque persone: Maria Grazia Ambrosini, un carabiniere e tre condomini delle abitazioni vicine. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

