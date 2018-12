incidenti stradali

Incidente a Palermo, scontro tra auto e moto in via Cusmano: due feriti lievi

23/12/2018

Due incidenti nella notte nelle strade di Palermo. Il bilancio è di due feriti lievi.

Il primo si è verificato intorno alle 3. Un'auto e una moto di sono scontrate all'incrocio tra via Giacomo Cusmano e via Turrisi Colonna. Nell'impatto si sono rimaste ferite due persone che sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Civico di Palermo.

Mentre alle 3,20 un automobilista si è andato a schiantare su un'auto parcheggiata danneggiandola in via Crocifisso a Pietratagliata, all'altezza del centro Leoni, in zona corso Calatafimi. Alcuni testimoni dell'incidente hanno segnalato l'accaduto alla centrale della polizia municipale. Una volta sul posto gli agenti dell'infortunistica non hanno trovato il conducente che aveva danneggiato l'auto in sosta e hanno effettuato i rilievi dell'incidente.

In un secondo tempo si cercherà d'individuare il pirata che ha danneggiato la vettura in sosta scappando via.

