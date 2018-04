incidente stradale

Incidente in scooter in via Altofonte, grave una quattordicenne

L'amico alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, provocando un forte impatto. La giovane è in prognosi riservata

Pubblicata il: 20/04/2018

Ieri mattina due giovani sono stati protagonisti di un grave incidente in scooter in via Altofonte, all’altezza del civico 94. Il ventunenne D.S. avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora imprecisate; poi un forte impatto, che avrebbe sbalzato dalla sella P.A., 14 anni.

I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Civico di Palermo. Niente di grave per il conducente, dimesso nella stessa giornata di ieri, ma la giovane passeggera ha riportato gravi ferite: dopo l'ingresso al pronto soccorso in codice rosso, è stata ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale: nell’impatto sembrerebbe coinvolto un altro mezzo, forse un’auto, ma ancora è tutto da accertare.

