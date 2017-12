maltempo

Maltempo: stop ai collegamenti via mare. Allerta gialla anche in Sicilia

Stop ai collegamenti via mare Milazzo-Eolie, Trapani-Egadi e Palermo–Ustica a causa del maltempo. A renderlo noto è la compagnia di navigazione Siremar.

La protezione civile ha diramato l'allerta gialla anche in Sicilia, sul versante tirrenico nord orientale, dove è previsto un brusco calo delle temperature. La perturbazione atlantica in transito sull'Italia si sta spostando verso sud-est e per questo nelle regioni meridionale ci sarà una massa di aria fredda.

L'avviso della protezione civile prevede venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla Campania, sul Molise, sulla Basilicata, soprattutto sui settori ionici, e sulla Puglia. Dal primo pomeriggio si prevede il persistere di venti forti settentrionali con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla Calabria e sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

