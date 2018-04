Nuovo governo

Mandato esplorativo a Fico, oggi gli incontri. Di Maio scarica Salvini: ''Non vuole governare? Buona fortuna''

Dopo il presidente del Senato tocca a quello della Camera. Il leader della Lega annuncia ferma opposizione all’ipotesi di governo M5S-Pd

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2018 - 09:33:20 Letto 359 volte

Oggi avverranno gli incontri esplorativi del presidente della Camera Roberto Fico, per cercare di mettere un punto all’ormai annosa questione nuovo governo. La linea da seguire è abbastanza chiara: provare a trovare un punto d’incontro tra Pd e Movimento 5 Stelle. Si comincia col Pd alle 14,30, poi alle 18 toccherà a M5S. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito l’incarico a Fico dopo aver fatto lo stesso con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha raccomandato azione immediata e nessun ulteriore impasse.

Sebbene l’incarico di Fico sia tutt’altro che semplice, tanto da essere stato accolto dall’ambiente politico (e soprattutto dai renziani) come un’ulteriore perdita di tempo prezioso, dal capo della Lega Matteo Salvini non hanno tardato ad arrivare polemiche e sgomento: “Farò di tutto perché non accada questa presa in giro”, ha avvisato, e poi ancora “Possiamo provare a far da soli”.

Luigi Di Maio, leader dei 5 Stelle, ha accolto con favore la richiesta di Mattarella di tentare la strada dell’accordo col Pd, così come il segretario del Pd Maurizio Martina, che ha però sottolineato come, a suo dire, l'intricato dialogo politico per il nuovo governo non sia stato finora lineare e chiaro per gli italiani. Inoltre, alle polemiche di Salvini Di Maio ha risposto per le rime, dando il benservito alla sua controparte: “Salvini non vuole governare? Buona fortuna”, ha tagliato corto, dopo appena un giorno dall’apertura di Salvini e dal suo invito a sedersi a un tavolo per fare il governo. È ancora presto per parlare di terremoto politico, ma gli scenari sono (ancora una volta) in continuo mutamento.

