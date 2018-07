animali abbandonati

Misilmeri, 4 cuccioli abbandonati per strada: salvati dai Carabinieri

Questo pomeriggio i Carabinieri di Misilmeri hanno salvato quattro cuccioli di cane, abbandonati al centro della carreggiata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 17:18:04 Letto 528 volte

Questo pomeriggio i Carabinieri di Misilmeri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano percorrendo la S.S. 121 in direzione Palermo – Agrigento, all’altezza del km. 238+200, quando hanno notato quattro cuccioli di cane impauriti al centro della carreggiata. I militari dell’Arma hanno immediatamente bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, mettendo in salvo gli animali ed evitando nello stesso tempo, un sinistro stradale a catena.

I cuccioli verosimilmente abbandonati poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, dopo essere stati rifocillati, sono stati affidati alla locale Polizia Municipale. Sono in corso indagini dei Carabinieri al fine di accertare l’identità dell’automobilista che ha abbandonato i cuccioli.

