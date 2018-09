sanzioni e sequestri

Movida, ''tour'' della municipale: raffica di multe, denunce e sequestri

Tre denunce, una discoteca abusiva chiusa, un sequestro per musica ad alto volume e oltre 5000 euro di sanzioni: impietoso il bilancio dei controlli di sabato scorso in via dell'Artigliere, in piazza Rivoluzione e alla Magione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2018 - 11:47:11 Letto 368 volte

Tre persone denunciate all’autorità giudiziaria, una discoteca abusiva chiusa, un sequestro per musica ad alto volume e oltre 5000 euro di sanzioni sono il bilancio dei controlli notturni eseguiti sabato scorso dalla polizia municipale nei locali della movida, rispettivamente in via dell’Artigliere, in piazza Rivoluzione e in piazza Sant'Euno.

Il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano di accertamenti "per garantire il riposo notturno dei residenti e tutelare la sicurezza degli avventori all’interno delle attività, nonché verificare nei locali dediti alla somministrazione di bevande alcoliche, il rispetto delle disposizioni che impongono di detenere un 'precursore' a disposizione dei clienti per il test alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell'assunzione di alcolici".

Gli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive, in prima battuta hanno verificato eventuali violazioni ai sigilli di alcune attività di via Candelai e via Martoglio attualmente sotto sequestro, riscontrando il generale rispetto del provvedimento.

Le irregolarità sono sopraggiunte in seguito, compiendo vari sopralluoghi: il primo dopo aver trovato affissa una locandina che pubblicizzava una discoteca di via dell’Artigliere, nella quale gli agenti hanno verificato fosse in corso una serata danzante con circa 100 persone presenti e musica ad alto volume. Riscontrate anche l’attività abusiva di discoteca e la totale mancanza dei requisiti di sicurezza previsti per i locali di pubblico spettacolo: oltre alla mancanza di certificazione antincendio e di agibilità e sorvegliabilità degli ambienti, le uscite di sicurezza erano bloccate con i lucchetti e nessuno dei dispositivi antincendio previsti dalla normativa vigente era presente. All’interno dei locali non erano esposte le tabelle degli orari di apertura e chiusura e le tabelle alcolemiche; inoltre la discoteca abusiva non disponeva dell’apparecchio alcol test da mettere a disposizione degli avventori e un impianto pubblicitario era privo di autorizzazione. Accertato il grave pregiudizio per l’incolumità pubblica, gli agenti hanno interrotto la serata e invitato le persone a uscire dai locali per procedere al sequestro della discoteca. Oltre alle sanzioni per un importo totale di circa 1500 euro, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica, e le apparecchiature musicali per diffusione di musica all'esterno sono state anch’esse sequestrate.

In piazza Rivoluzione invece, gli agenti hanno denunciato il titolare di un pub per deturpazione di sito di interesse storico e occupazione abusiva di circa 100 metri quadrati di suolo pubblico: in pratica quasi metà della piazza risultava occupata con tavoli, sedie e ombrelloni. Le sanzioni per un importo totale di oltre 2700 euro sono state comminate per: la presenza di una tenda solare e un impianto pubblicitario, entrambi abusivi; la mancanza di autorizzazioni sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno del locale; la mancata esposizione delle tabelle con gli orari di apertura e chiusura dei locali e delle tabelle alcolemiche; l’indisponibilità dell’apparecchio alcol test.

Infine alla Magione, in un pub di piazza Sant'Euno, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica a causa della diffusione di musica ad alto volume, con conseguente sequestro delle apparecchiature musicali. Inoltre, per l'assenza della prevista relazione fonometrica e la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e degli orari dell’attività, sono state comminate sanzioni per un importo totale di circa 1200 euro.

