multe ztl

Multe Ztl, Unione dei Consumatori: ''Depositati circa 100 ricorsi''

''Sulla vicenda Ztl a Palermo sono quasi cento i ricorsi depositati...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2018 - 17:07:12 Letto 396 volte

"Sulla vicenda Ztl a Palermo sono quasi cento i ricorsi depositati, tra Prefettura e Giudice di Pace, dall’Unione dei Consumatori – dichiara il presidente Manlio Arnone – i nostri legali hanno riscontrato una casistica ampia, si va dai verbali seriali, elevati nel medesimo giorno a utenti che hanno accumulato 150 multe o ancora l’assurdo di chi è stato multato lo stesso giorno del rinnovo del pass, multate anche le auto munite di pass invalidi e ancora medici e paramedici che per raggiungere il posto di lavoro si sono visti recapitare l’odiato verbale”.

Una vera e propria mannaia per gli automobilisti finiti nelle immagini delle telecamere piazzate nei 5 varchi di porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna.

“Dobbiamo riconoscere all’amministrazione Comunale di Palermo di aver migliorato la segnaletica – conclude Arnone- però abbiamo riscontrato che l’attivazione dei varchi luminosi sono rimasti in funzione solo qualche giorno, tra i ricorsi presi in carico diversi cittadini sono stati multati a pochi secondi dallo scadere dell’orario di vigenza del divieto ZTL, per esempio alle 19:59:50, cioè appena 10 secondi, cosa che si sarebbe potuta evitare se solo ci fosse stato un segnale elettronico che avvertiva l’automobilista, noi continuiamo a raccoglier le istanze dei cittadini, invito le vittime della ZTL di inviarci i verbali, per una prima valutazione, a mezzo mail all’indirizzo: info@unionedeiconsumatori.it, in ogni caso, è consigliabile fare istanza di accesso agli atti (presso il Comando di Polizia Municipale di via Dogali 1, Palermo) e chiedere di verificare l'esistenza di ulteriori verbali ancora non notificati e copia della documentazione fotografica relativa all'infrazione”.

Per ogni chiarimento si può contattare la segreteria dell’Unione dei Consumatori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19, al numero di telefono 0916190601.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!