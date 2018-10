furto di rame

Palermo, Sorpresi a rubare 325 metri di rame in un magazzino di via Ugo La Malfa

La Polizia di Stato ha sventato un cospicuo furto di cavi di rame ai danni di locali dismessi in via Ugo La Malfa. Erano riusciti a sottrarre 325 metri di rame

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2018 - 13:55:01 Letto 402 volte

La Polizia di Stato ha sventato un cospicuo furto di cavi di rame ai danni di locali dismessi utilizzati in passato da una ditta della grossa distribuzione di mobili e tratto in arresto due pregiudicati palermitani, del quartiere “Borgo Nuovo”, rispettivamente di 36 e 32 anni.

I due, dopo aver creato un varco con delle cesoie al cancello d’ingresso del magazzino della ditta, in via Ugo La Malfa, erano riusciti a sottrarre 325 metri di rame e si erano allontanati a bordo di un’ autovettura.

La scena furtiva è stata scorta da un testimone che ha lanciato l’allarme al “113”.

La nota è stata raccolta da una pattuglia del Commissariato di P.S. “S.Lorenzo” che ha impiegato pochi secondi per rintracciare la vettura in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Trabucco.

Il controllo e la perquisizione del mezzo hanno riscontrato quanto era stato segnalato ed i due pregiudicati sono stati tratti in arresto.

Il prezzo al mercato “nero” del prezioso metallo, per questo spesso definito “oro rosso”, si sarebbe aggirato sui 3500,00/4000,00 euro.

Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed il rame restituito ai legittimi proprietari.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!