Palermo, tentato omicidio via Brigata Aosta: la svolta grazie alla testimonianza di una bambina

PALERMO. Le intercettazioni e le testimonianze hanno permesso alla squadra mobile di Palermo di chiudere il cerchio sul tentato omicidio di via Brigata Aosta. In particolare è la testimonianza di una bambina – raccolta grazie alle intercettazioni –a fare luce sull’episodio. I tre arrestati - Silvestro Sardina, detto Silvio, il padre Francesco Paolo Sardina detto Paoluzzo e il cugino Juzef Sardina detto 'u tunisino - secondo gli inquirenti avrebbero costituito un commando per attuare una spedizione punitiva nei confronti di Gaetano La Vecchia e della sua famiglia, questione di tradimenti.

La testimonianza di una bambina che ha assistito a tutta la scena del 2 gennaio scorso, fuga tutti i dubbi: “Io ho visto a Silvio con la pistola in mano – dice la bimba - ho visto a Silvio con la pistola in mano… E gli ho spiegato la situazione e ho detto ‘adesso ci vengono a sparare a noi’, adesso ci vengono a sparare a noi. Io glielo ho detto: al 100%, è stato Silvio! Si è stato Silvio. Sono scesa, ho visto Silvio che faceva così con la pistola in mano – racconta alla madre - Ho visto che faceva cosi con la pistola in mano, Silvio… E ha iniziato pum, pum, pum, pum!”. Una testimonianza agghiacciante se si pensa che a fornirla è una bambina di meno di dieci anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie alle varie testimonianze, la relazione tra Silvestro Sardina e la giovane compagna di 20 anni, dalla quale sono nati due figli, era in crisi. Sardina era geloso e la picchiava. In questi ultimi mesi la 20enne aveva iniziato una relazione con Gaetano La Vecchia, che vive nello stesso palazzo con la sua compagna e due figlie. Teresa Caviglia, la suocera di La Vecchia anche lei rimasta ferita nella sparatoria, aveva messo in guardia il genero.

