rapina

Rapina al Centro Mega in via Ugo La Malfa, caccia ai rapinatori

Hanno fatto irruzione al Centro Mega e hanno seminato il panico tra i clienti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2018 - 10:18:36 Letto 356 volte

Hanno fatto irruzione al Centro Mega e hanno seminato il panico tra i clienti minacciandoli con una pistola. Dopo aver portato via la refurtiva sono fuggiti. È avvenuto ieri intorno alle 18,30 nell’esercizio commerciale di via Pietro Nenni, nella zona di via Ugo La Malfa.

Due uomini, dopo essere entrati, hanno minacciato i dipendenti prima di puntare dritti verso il loro obiettivo. Un colpo rapido che ha permesso ai rapinatori di portare via l'incasso. Sul posto sono quindi arrivate le volanti della polizia. Al vaglio delle forze dell'ordine le telecamere di sicurezza piazzate nei dintorni. Ancora da quantificare il bottino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!