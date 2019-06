scommesse abusive

Sale scommesse ed internet point, controlli a tappeto a Palermo

Controlli in sale scommesse ed internet point. Carabinieri denunciano una persona.

04/06/2019

I Carabinieri di Palermo, congiuntamente agli ispettori dell’Agenzia Dogane e Monopoli della Sezione Controlli di Palermo, durante servizi finalizzati a garantire il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile, hanno deferito in stato di libertà una persona ed hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 73400 euro. A seguito di controllo presso una sala scommesse nel quartiere Montegrappa-Santa Rosalia, i militari hanno contestato alla titolare l’esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, raccolta abusiva di scommesse e mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, elevando sanzioni amministrative per un importo di 3400 euro.

Negli altri casi, nei quartieri Bonagia, Borgo Vecchio e Brancaccio, i titolari rispettivamente di un esercizio commerciale e di due internet point, venivano sanzionati amministrativamente poiché avevano installato apparati destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte.

Gli apparati oggetto di contestazione sono stati sottoposti a sequestro.

Fonte: Carabinieri

