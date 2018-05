terrorismo in italia

Smantellate due cellule terroristiche attive in Italia

Risultato di due distinte indagini della polizia e della Guardia di Finanza. I due gruppi avrebbero agito in supporto ad un'organizzazione in Siria, raccogliendo fondi e riciclando denaro per finanziarla

Avrebbero supportato e finanziato l'organizzazione qaedista Jabhat Al-Nusra finanziandola e supportandola in Siria. Nelle prime ore di oggi finite in manette 14 persone di nazionalità siriana e marocchina, disclocate in diverse parti d’Italia, per presunti reati connessi al terrorismo di matrice islamica.

Blitz della Guardia di Finanza e della polizia scaturiti da due distinte indagini, che hanno effettuato 20 perquisizioni in Lombardia, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto, e quindi smantellato due cellule che supportavano le attività terroristiche siriane. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, guidata dal procuratore nazionale Federico Cafiero de Raho, e supportata dalle procure di Brescia e Cagliari.

Nella fattispecie, la Guardia di Finanza ha scoperto una presunta associazione a delinquere composta da dieci siriani, finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi tra cui Italia, Svezia, Ungheria e Turchia. In due casi è contestato anche il reato di finanziamento al terrorismo tramite raccolta fondi.

L’Antiterrorismo della polizia, con il supporto della Digos di Sassari, ha invece individuato quattro militanti siriani e marocchini che facevano parte dell’altra cellula di supporto a Jabhat Al-Nusra. Nei loro confronti sono ipotizzati i reati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva.

