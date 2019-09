danni della pioggia

Sottopassi di Palermo sporchi e mal curati. Quando piove vanno in tilt *VIDEO*

Dopo i temporali degli ultimi giorni, i sottopassi di Villa Tasca e via Altofonte si presentano colmi di rifiuti trascinati dall'acqua piovana.

Sporchi, con infiltrazioni d’acqua e quando piove diventano delle pozzanghere impercorribili: sono alcuni dei sottopassi di Palermo. Dopo i temporali degli ultimi giorni, i sottopassi di Villa Tasca e via Altofonte si presentano colmi di rifiuti vari trascinati ovviamente dall’acqua piovana e in alcuni tratti decisamente off-limits per i passanti. Un altro problema per una città che quando piove va letteralmente in tilt.





