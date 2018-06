furti

Sventati due furti a Palermo, arrestati i malviventi

La Polizia di Stato, nelle ultime 24 ore, ha sventato due furti e ha tratto in arresto due malviventi.

14/06/2018

La Polizia di Stato, nelle ultime 24 ore, ha sventato due furti e ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, due malviventi.

Nel primo caso, a finire in manette è stato T. G., palermitano, 38enne di Borgo Vecchio, con precedenti di polizia. Ieri mattina, gli agenti in normale servizio di controllo del territorio, hanno raggiunto la via Sampolo, dove era stata segnalata la presenza di individui sui tetti di alcuni edifici di una struttura abbandonata di proprietà dell’istituto Salesiano. I poliziotti hanno scavalcato il cancello che si presentava regolarmente chiuso ed in fondo ad un viale hanno notato due individui intenti a spostare alcuni oggetti. I due, accortisi della presenza degli agenti, sono fuggiti inseguiti dai poliziotti che sono riusciti a bloccarne uno. Il fermato ha ammesso le sue responsabilità e tratto in arresto anche alla luce del ritrovamento, a terra, di sacchi di iuta, contenenti rame asportato.

Si è reso, invece, responsabile del furto di numerosi costumi da bagno, per un valore di poco inferiore a 100,00 euro, B.G., 40enne palermitano della Zisa. L’uomo si era aggirato tra gli scaffali dell’Oviesse di via Cordova con una voluminosa borsa. Il malvivente, ricorrendo ad un ingegnoso accorgimento, aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio con la merce rubata, in effetti neutralizzandone i sensori. È stata una pattuglia, giunta in ausilio a personale di vigilanza al grande magazzino a fermare il ladro sul marciapiede limitrofo all’esercizio commerciale. Anche in questo caso, il ladro è stato arrestato ed il provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

