Vandali entrano nella scuola Falcone a Giardinello: denunciati cinque giovani

Raid presso la scuola ''Falcone'' di Giardinello. Carabinieri denunciano cinque giovani tra cui tre minorenni e recuperano quanto trafugato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2019 - 12:08:07 Letto 374 volte

Dopo il raid di ieri presso la scuola Falcone di Giardinello, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini smascherando gli autori e recuperando la refurtiva che è stata restituita all’istituto scolastico che ha apprezzato la tempestività dell’intervento dei militari dell’Arma e il ritrovamento di quanto depredato ritenuto necessario per lo svolgimento delle lezioni.

I carabinieri della stazione di Montelepre hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento, C. e. classe 2001; L.R. c. classe 2001 e tre quindicenni, tutti residenti a Giardinello.

I cinque dovranno rispondere del danneggiamento della scuola in quanto hanno sparso materiale didattico, ma anche a carattere religioso, ovunque, imbrattato gli arredi e le pareti interne con vernice di colore rosso, oltre che del reato di furto aggravato per avere rubato cinque computer portatili e due televisori custoditi all’interno dei laboratori didattici della struttura.

Fonte: Carabinieri

