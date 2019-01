Il Palermo ''british'' prende forma, ecco le ultime

Palermo Calcio

Gradualmente il Palermo inglese prende forma. Clive Richardson e Dean Holdsworth sono sbarcati a Palermo ieri sera.

Gradualmente il Palermo inglese prende forma. Clive Richardson e Dean Holdsworth sono sbarcati a Palermo ieri sera, ma prima i rappresentanti di Sport Capital Group, compreso Emanuele Facile, sono stati impegnati in un vertice societario a Milano per programmare tutti i temi societari anche in vista della prossima conferenza stampa.

I nodi da sciogliere sono molti tra cui le riserve sulla composizione del nuovo CdA ed il previsto aumento di capitale da parte dei nuovi azionisti, necessari per ridare ossigeno alle casse societarie ma di cui ancora non c’è evidenza.

Sul campo il Palermo riaccende i motori in vista del primo impegno ufficiale del 2019, quello di giorno 18 al Barbera contro la Salernitana al Barbera.

Stellone spera di recuperare Nestorovski che dovrebbe comunque essere a disposizione per la gara contro i campani. Sul mercato la priorità è cedere gli esuberi, con la valigia in mano ci sono Ingegneri, Accardi ed Embalo, giocatori che non hanno giocato e hanno espressamente chiesto la cessione.

