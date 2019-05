Palermo-Cittadella

Orlando: ''Grazie Palermo''

''La città è vicina a questa squadra e non farà mancare il proprio supporto per il raggiungimento del massimo risultato'', lo ha detto Leoluca Orlando.

11/05/2019

"Un grande 'grazie' ai giocatori del Palermo che durante tutto l'anno, nonostante le incertezze che hanno contraddistinto e contraddistinguono la società, hanno dimostrato grande professionalità e impegno per raggiungere un risultato che è ancora alla portata."

Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"La città è vicina a questa squadra e non farà mancare il proprio supporto per il raggiungimento del massimo risultato, nella speranza che non si ripetano i gravi fatti che hanno penalizzato il Palermo lo scorso anno e che gli eventi della giustizia sportiva legati alle verifiche sulla società non vadano a colpire gli innegabili risultati sportivi di questa squadra. Palermo e i suoi tifosi non lo meritano."

