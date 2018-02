Palermo calcio

Palermo, contro il Foggia sconfitta e prima crisi stagionale

Brutto scivolone interno contro il Foggia che sancisce la prima crisi stagionale dei rosanero

Pubblicata il: 13/02/2018

Che tonfo per il Palermo, la seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata a Empoli. Una brutta serata davvero è quella che i rosanero riservano a se stessi e ai tifosi, accorsi in 13mila e speranzosi di assistere al pronto riscatto dei propri beniamini. Questa volta, a bastonare la squadra di Tedino è il Foggia (2-1 per i rossoneri il risultato finale), che con il suo calcio senza fronzoli e ben architettato da Stroppa, viola il Renzo Barbera mettendo a nudo l’impotenza di una compagine che, tra le mura amiche, quasi mai durante la stagione ha dimostrato di saper imporre il proprio gioco. Lentezza di manovra, scarso movimento senza palla, giocatori senza mordente: bastano questi tre diabolici ingredienti, sciorinati fin dall’inizio della contesa, per far capire quanto lontano fosse il Palermo dal riuscire a poter dare una risposta convincente, in termini di carattere e personalità alla disfatta del Castellani. Ti aspetti una squadra arrembante, vogliosa di riagganciare la vetta della classifica, rimasta distante tre punti e appannaggio del tandem Empoli e Frosinone, e ti ritrovi invece ad ammirare la compattezza di avversari che, non potendo contare su nomi di grido, fanno di un modulo interpretato a meraviglia il loro punto di forza. Avviene tutto nella ripresa, dopo un primo tempo utile soltanto a sottolineare le difficoltà dei padroni di casa nel trovare il varco giusto tra le fitte maglie della difesa rossonera (l’unico sussulto lo provoca il francese Gnahorè al 30’, con un tiro dei suoi smanacciato in angolo dall’estremo Guarna); catechizzati a dovere dal proprio allenatore, che forse, incoraggiato da avversari tutto fuorchè trascendentali ha creduto bene di osare qualcosa in più, al rientro dagli spogliatoi i satanelli mettono alla frusta il Palermo, collezionando nei primi sei minuti una serie di insidiose palle gol (al 2’ ci prova Greco su punizione, al 4’, Nicastro conclude alto da buona posizione su azione in mischia, al 5’ uno spiovente dalla destra di Mazzeo accarezza il montante e al 6’, sempre Greco, con un tiro al volo su azione d’angolo impegna centralmente Posavec che respinge con difficoltà). A interrompere l’apnea rosanero ci pensa un minuto dopo Gnahorè, con un colpo di testa su cross dalla bandierina di Coronado che sfila d’un soffio sul fondo. C’è comunque da apportare qualche correttivo, con Tedino che richiama Rolando, poco sollecitato dai compagni, per far posto a Rispoli, il cui ingresso sembra portare più brio alla manovra offensiva della sua squadra. Sarà un caso, fatto sta che al 13’, su spiovente di Coronado, la botta al volo di Nestorovski trova la deviazione di mano di un difensore. L’arbitro fischia il calcio di rigore che lo stesso macedone trasforma di giustezza portando in vantaggio il Palermo. L’1-0 però non smonta affatto i pugliesi che, anzi, sembrano scuotersi consapevoli di non meritare affatto lo svantaggio. A dare loro una mano decisiva, al 23’, ci pensa Coronado, fino a quel momento autore di una gara poco appariscente, con un’entrata su Gerbo, suo avversario diretto, sanzionata dall’arbitro con un rosso diretto più per la pericolosità del gesto che per gli effettivi danni fisici procurati. Tedino corre ai ripari, richiamando in panchina uno spento Moreo per rimpolpare il centrocampo con Chochev, pronto a dare manforte in fase di contenimento. Ma dalla parte opposta si fiuta l’occasione, divenuta a questo punto più che mai ghiotta, con Stroppa che, intravedendo concretamente la possibilità di pareggiare la gara decide di fare entrare due punte, Scaglia e il neo acquisto Duhamel. Cambi azzeccatissimi, che portano, al culmine di una pressione asfissiante, all’1-1 siglato al 32’ proprio dal francese (botta violenta da fuori su passaggio corto di Mazzeo) e al gol vittoria messo a segno dall’ottimo Kragl al 39’, con una gran conclusione dalla lunga distanza sulla quale Posavec nulla può. Nel finale, quasi casuale, il colpo di testa di Nestorovski che anticipa l’uscita di Guarna impatta clamorosamente contro la traversa. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro Abbattista dichiara chiusi i giochi. Festa grande per i foggiani, al terzo successo di fila, capo chino e fischi per i rosanero, a questo punto in piena crisi di risultati e di identità.

