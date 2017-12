calcio

Palermo, si fa male ancora Monachello

Piove sul bagnato in casa Palermo...

24/11/2017

Piove sul bagnato in casa Palermo. Nel corso della seduta di allenamento di oggi, Gaetano Monachello ha riportato una lesione muscolare di secondo grado del vasto laterale. Un problema alla coscia sinistra che lo terrà out sicuramente per i prossimi 30 giorni: il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà valutato di giorno in giorno.

Monachello si era già infortunato ad inizio stagione e finora ha giocato solo pochi minuti. A parte, quest’oggi, anche Radoslav Murawski, che si è limitato ad un lavoro individuale, sottoponendosi alla cura dei fisioterapisti. Balogh invece si è recato al Centro di Alta Specialità medico-sportiva “Policlinico dello Sport di Monza” per essere sottoposto a test funzionali e diagnostici. Le prove effettuate hanno evidenziato una buona condizione muscolo-scheletrica che gli permetteranno il rientro in gruppo in breve tempo.

