calcio

Palermo, si ferma Chochev

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'allenamento verso il match di sabato contro il Venezia...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 28/11/2017 - 10:59:04 Letto 583 volte

Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'allenamento verso il match di sabato contro il Venezia. Al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i lavori di prevenzione in palestra, i rosanero scesi in campo contro l'Avellino hanno svolto un lavoro rigenerante aerobico mentre il resto del gruppo ha svolto un'esercitazione tecnica, seguita da partite in gabbia ed esercizi di potenza aerobica.

Ivaylo Chochev si è sottoposto oggi ad esame diagnostico che ha evidenziato la lesione del corno posteriore del menisco mediale. Il calciatore si è sottoposto oggi alle cure dei fisioterapisti. Riatletizzazione e fisioterapia per Norbert Balogh e Pawel Dawidowicz, cure dei fisioterapisti per Gaetano Monachello e Gabriele Rolando.

I rosanero torneranno in campo domani per una doppia seduta d'allenamento.

