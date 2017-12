palermo calcio

Pericolo fallimento in stand by, ma il Palermo pensa solo al campionato

di Marco Gullą | Pubblicata il: 19/12/2017 - 12:45:30 Letto 521 volte

Con il pericolo fallimento in stand by, il Palermo pensa esclusivamente al campo e al campionato. Giovedì si torna a giocare, rosanero che nel turno infrasettimanale saranno impegnati al Manuzzi di Cesena contro i romagnoli.

Gara ostica ma comunque alla portata di questo Palermo che soprattutto fuori casa gioca un calcio concreto e vincente.

Tedino per l’occasione ritroverà anche Chochev, ormai ristabilito e pronto per un’eventuale convocazione. Non ci sarà invece Nestorovski che continua a fare riatletizzazione e dovrebbe tornare in campo per giorno 28 quando il Palermo affronterà la Salernitana in casa.

Tedino però è sereno, fiducioso, il suo Palermo – nonostante le voci extracampo – continua a vincere e fare punti e giovedì sarà l’occasione per poter ulteriormente certificare che questa squadra può arrivare in A tranquillamente.

Intanto però sul mercato si rincorrono le voci su una possibile partenza di Nestorovski, il macedone sarebbe nel mirino del Torino. Zamparini ci pensa, anche perché sarebbe un modo per fare cassa in un momento decisamente delicato.

