Zamparini: ''Vi spiego perchè ho esonerato Tedino''

Un'analisi fredda e amara...

Un’analisi fredda e amara. Maurizio Zamparini commenta la scelta di esonerare Bruno Tedino e intervistato da il Corriere dello Sport, svela i problemi legati al rapporto con la squadra. “La squadra era diventata lo specchio di un tecnico che mi ha deluso. Non basta essere buoni, a volte bisogna tirare fuori gli attributi. Mi dispiace per Tedino, ma era diventato un compito più grande di lui per esperienza e carattere. La squadra non credeva più in lui e neppure il sottoscritto. La squadra non lo seguiva. Prima di Cittadella ho parlato con i giocatori, dicendogli di aiutare l’allenatore e di andare in campo con grinta. Invece, si sono suicidati. Forse ho aspettato troppo, ma avevamo un sacco di problemi a cominciare dalla richiesta di fallimento.

E aggiunge: “Abbiamo cercato di dargli una mano, ho cambiato il ds, niente; abbiamo preso il mental coach, niente… Un altro collaboratore (Bacconi, ndr.) ha fatto peggio. Perché ho accettato? Per la A avrei fatto chissà cosa. La svolta non s’è vista. Avevo avvertito il tattico: “Guardi le faccio vedere la gara con l’Avellino, si sono mangiati 2 gol dentro l’area… Nessuno marcava! Il Venezia ci ha puniti. Abbiamo avuto un sacco di infortuni dovuti anche allo staff di Tedino. Ma, andiamo in A con 4 vittorie. De Biasi? Non ha nemmeno risposto al telefono, non mi è piaciuto”.

