Agrigento, confezionava cocaina davanti al figlio di tre anni

Dopo alcune ore di appostamenti, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione di una donna rumena. E hanno assistito a scene sconcertanti

20/06/2018 - 10:50:34

Sono state necessarie alcune ore di appostamenti, ma i carabinieri di Agrigento sono riusciti a raccogliere gli elementi necessari a fare irruzione all’interno di un’abitazione del centro storico cittadino, che ha svelato loro una situazione sconcertante.

Una donna di 26 anni e un uomo di 29, entrambi rumeni, sono stati sorpresi dai militari mentre stavano confezionando varie dosi di cocaina davanti al figlio della donna, di soli tre anni. Entrati nella cucina dell’appartamento, i militari hanno constatato che mentre i due si stavano suddividendo le dosi - utilizzando proprio la tessera sanitaria intestata ad uno dei figli - il piccolo di tre anni stava giocando proprio sul tavolo di fronte alla madre.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato complessivamente circa 14 grammi di cocaina già suddivisa in oltre 20 dosi, ma anche due bilancini, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga, che avrebbe poi fruttato alcune centinaia di euro di guadagno. Per i due subito disposti gli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

