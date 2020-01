Femminicidio

Femminicidio a Mazara, il marito uccide di botte la moglie

La vittima in più occasioni aveva presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti dell'uomo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2020 - 10:55:10 Letto 389 volte

Una donna è stata uccisa Mazara del Vallo in provincia di Trapani. L'episodio è avvenuto in nottata nell'abitazione in cui la vittima abitava con il marito di 53 anni che nell'immediato è stato condotto in commissariato. Per lui la procura di Marsala (pm Marina Filingeri) ha disposto il fermo che adesso dovrà essere convalidato dal gip.



La vittima, di 54 anni, in più occasioni aveva presentato delle denunce per maltrattamenti nei confronti dell'uomo, ma in almeno due episodi le aveva ritirate dopo alcuni mesi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna che riportava echimosi su tutto il corpo



E' stata massacrata di botte la donna uccisa in nottata a Mazara del Vallo. La vittima, la 54enne Rosalia Garofalo, come ricostruito, da tempo denunciava i maltrattamenti del marito, il 53enne Marcello Vincenzo Frasillo.

