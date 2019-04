Femminicidio

Femminicidio suicidio a Ragusa: agente scrive ''Ti amo'' su Fb alla moglie, poi la uccide

Il poliziotto prima di compiere il gesto ha postato su Facebook una frase: ''Ti ho dedicato tutta la mia vita. TI AMO''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2019 - 14:10:03 Letto 952 volte

Tragedia a Ragusa. Un assistente capo della Polizia di Stato Simone Cosentino, 42enne ragusano, in servizio presso la questura, ha ucciso la moglie Alice Bredice, torinese di 33 anni, e poi si è tolto la vita. L'uomo, nella notte, ha prima sparato tre colpi alla moglie con la pistola di ordinanza e poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso.

In casa c'erano anche le due figlie piccole, di 6 e 7 anni, che fortunatamente sono rimaste illese. La famiglia viveva in una casa poco fuori città, a Marina di Ragusa.

Il poliziotto prima di compiere il gesto ha postato su Facebook una frase: "Ti ho dedicato tutta la mia vita. TI AMO". I due coniugi si erano conosciuti al tempo in cui l’uomo prestava servizio in Piemonte, poi si erano trasferiti a Ragusa. Sempre su Fb, la donna, ieri sera, aveva aggiornato la propria immagine del profilo mentre soltanto due giorni prima aveva postato una foto dell'intera famiglia.

Il 24 aveva poi scritto: "Evviva quelli che ridono con gli altri e non degli altri. Evviva quelli che urlano per qualcuno e non contro qualcuno. Evviva le persone belle, quelle che sanno colmare vuoti, quelle che cercano di farti ridere anche quando non c'è niente da ridere. Quelle che quando non ci sono manca qualcosa. Qualcosa di bello" e Cosentino aveva messo un "like" con il simbolo del cuore e aveva commentato: "Tu quando manchi manca qualcosa di bello".

