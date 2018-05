violenza sui minori

Schiaffi e insulti agli alunni, maestra elementare scoperta e interdetta dall'incarico **VIDEO**

Le indagini sono scattate dopo una denuncia da parte dei genitori di un alunno: aveva rivelato di essere stato vittima di violenza da parte della donna

Offendeva gli alunni chiamandoli “teste di scecco”, li colpiva alla nuca, al viso e sulle mani, li strattonava con forza e con rabbia per le braccia: la lista dei soprusi di una 59enne maestra elementare di Aci Catena ai danni delle giovanissime vittime è lunga, ma ormai è alla luce del sole. La procura della Repubblica di Catania, a seguito di indagini delegate ai carabinieri di Acireale, ha richiesto ed ottenuto dal Gip la sospensione dall’esercizio del pubblico impiego per 12 mesi. La donna è indagata per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia ai carabinieri di Aci Catena da parte dei genitori di un alunno, che si erano accorti di un improvviso e preoccupante cambiamento di umore del figlio: il piccolo si era mostrato insofferente all'idea di andare a scuola, e aveva rivelato ai genitori di aver ricevuto uno schiaffo dalla maestra.

Attraverso intercettazioni ambientali e di riprese video, i carabinieri hanno immediatamente appurato lo stato di soggezione e timore nel quale i bambini quotidianamente vivevano all’interno della classe, costretti a subire i maltrattamenti della maestra che li mortificava sistematicamente.

Fonte: PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

