Boomdabash, in arrivo il nuovo singolo ''Don't worry''

I Boomdabash tornano con ''Don't worry'', il nuovo singolo in uscita il 13 novembre.

10/11/2020

Dopo il successo di Karaoke, regina indiscussa dell'estate 2020 e certificata triplo disco platino, e sulla scia delle hit multiplatino Per un milione, Non ti dico no e Mambo Salentino, i Boomdabash tornano con "Don't worry", il nuovo singolo in uscita il 13 novembre per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy).

"Don't worry", una ballad pop-reggae, a tratti intima, è un brano che già nel titolo lancia uno slogan forte e chiaro, un invito ad essere forti verso tutte quelle difficoltà quotidiane, grandi o piccole che siano, che la vita è in grado di riservarci.

"In un momento delicato come questo sentivamo - racconta la band pugliese - la necessità di condividere con il nostro pubblico le nostre emozioni e i nostri sentimenti con quello che meglio di tutto sappiamo fare, la musica. Sin dalle nostre origini abbiamo avuto sempre l'obiettivo di mettere al servizio delle persone la nostra musica, donando energia positiva e good vibes. Attraverso questo grande mezzo a nostra disposizione siamo convinti di poter far sentire il nostro pubblico meno solo. Don't worry intende lanciare un messaggio positivo, un invito, nonostante i molti momenti di sconforto quotidiani a non perdere la speranza. La strada per sconfiggere i periodi bui della vita potrà essere lunga e tortuosa, ma prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle torneranno a brillare".

