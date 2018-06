polemiche

Flavio Briatore e i ''fannulloni del sud''. Il punto di vista di chi sta dall'altra parte, spiegato a chi non pesa le parole

Il noto imprenditore punta il dito contro un'intera popolazione, ma le sue parole fanno male. La vita e l'Italia non sono tutte bianco o nero

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 08/06/2018 - 12:26:08 Letto 371 volte

Scriviamolo senza indugi, Flavio Briatore non è nuovo a esternazioni particolarmente pungenti e indigeste. Dopo la proposta della struttura alberghiera extralusso in Puglia perché a suo dire terra arida di offerte per clienti di alto profilo, l'imprenditore scaglia un'altra freccia, che ferisce e non poco: i giovani meridionali sono dei fannulloni. E poco cambia se il pensiero viene articolato in altre parole.

Ieri sera l'ex manager di Formula 1 ha parlato ai microfoni della trasmissione radio La Zanzara, confrontandosi sul tema del fare impresa e sul complicato rapporto tra imprenditoria e politica. Briatore si è detto preoccupato per una proposta politica in particolare, quella del discusso reddito di cittadinanza: "Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. Prenderanno il divano a due piazze", è l'ironico (e nemmeno tanto) commento di Briatore. Fin qui è difficile dargli torto: la categoria dei nullafacenti è, a onor del vero, una presenza costante in qualsiasi popolazione. Se mal gestito, il reddito di cittadinanza potrebbe creare pericolosi precedenti: le promesse del Movimento 5 Stelle in caso di ascesa al governo hanno avuto una risonanza enorme, e hanno toccato nel profondo anche quelle categorie che, pur non avendone gli effettivi diritti, sperano adesso in una manna dal cielo per trasformare l'ozio in attività retribuita. Inutile far finta di nulla e girarsi dall'altra parte.

Ma quello che lascia perplessi è la seconda parte del discorso di Briatore, quella sul sud Italia: "Investimenti in Meridione? Ci sono difficoltà enormi. E la gente non ha voglia. Chi aveva voglia è andato fuori dal Sud. Abbiamo dato la possibilità di tornare, ma nessuno ha voluto. Rimane chi non si sbatte molto per trovare un lavoro, se adesso danno anche il reddito di cittadinanza è finita".

"Rimane chi non si sbatte". È qui che arriva il dolore. È proprio a questo punto, che la freccia scagliata da Briatore ferisce, e ferisce tanto. Arriva dritta al fianco di chi ha aspettato la fine della scuola dell'obbligo per essere "libero" dall'impaccio delle lezioni e dalle visite dei carabinieri, perché c'era troppo bisogno di dare una mano in officina al padre; toglie il fiato a chi, dopo anni di studi e sacrifici anche - e forse soprattutto - economici, non solo non trova il lavoro che meriterebbe per titoli, competenze, e "fame", ma viene anche scoraggiato dalle istituzioni che incrociano le braccia e rimangono a guardare le porte serrate delle campagne assunzioni.

E a dirla tutta, anche chi scrive si sente profondamente offeso. Perché anche un giovane ha progetti di vita e ambizioni sulle quali costruisce un futuro. Ebbene, quando ci si crea proiezioni di vita basandole su obiettivi e successi sperati, e quando la strada per raggiungerli si fa via via più complicata, l'ultima cosa che si desidera è ricevere un tale attestato di non-stima da un personaggio che avrebbe tutte le carte in regola per essere un vero mentore e motivatore.

Ma soprattutto, forse più di tutti fa male proprio a chi nel Meridione non rimane, i "paladini" che Briatore esalta e con cui cerca goffamente di schierarsi. Chi secondo lui "aveva voglia". Chi aveva voglia, caro Briatore, aveva voglia di lavorare nella propria terra. Aveva voglia di dimostrare alla famiglia, agli amici, ai parenti e alle istituzioni, che il lavoro c'è; che se stringi i denti e percorri la strada della tenacia, del rispetto delle leggi e della fiducia nel sistema arrivi alla destinazione "lavoro". E invece la voglia è finita, e chi è andato via lo ha fatto proprio perché la voglia di credere a tutto questo non c'era più.

Non dovremmo appartenere a universi differenti, caro Briatore, eppure a conti fatti (anche i conti quelli veri) tant'è. Il lavoro è parte dell'uomo e viceversa, e a testimoniarlo è proprio la voglia di chi il divano forse nemmeno ce l'ha, perché non gli serve. La voglia di chi deve uscire in strada e fare di necessità virtù, o di chi le ha provate tutte dall'età di 18 anni e ha deciso di non credere più nell'Italia a 25. Sicuro di aver parlato con loro? Di avergli chiesto un'opinione? La capacità di reinventarsi tipica delle popolazioni del sud dovrebbe essere non sintomo di disoccupazione, ma ingrediente segreto in grado di dare al proprio lavoro una marcia in più rispetto agli altri.

Caro Briatore, lei sarà pure un uomo che grazie all'impegno, alle idee brillanti e ai giusti investimenti è arrivato dove voleva, forse anche oltre. Ma rimane un privilegiato. Oggi lei può guardare alla sua vita con soddisfazione e autostima, e può farlo da qualsiasi parte del mondo in cui possieda casa. Ma sappia che molti di noi giovani meridionali, molti di noi meridionali in generale, oggi "casa" non sappiamo più cosa significhi. E mi creda, la voglia di averne una in cui ci si senta vivi e padroni di se stessi, è tanta.

