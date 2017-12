fatturazione

Fatturazione a 28 giorni: dal 5 aprile si cambia

Come si è molto discusso, tutti gli operatori di rete mobile effettuano una fatturazione di 28 giorni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2017 - 16:17:29 Letto 867 volte

Come si è molto discusso, tutti gli operatori di rete mobile effettuano una fatturazione di 28 giorni, ovvero poco meno di un mese. Ma con il nuovo provvedimento approvato in questi ultimi mesi, si pone fine a questo metodo facendo ritornare tutte le fatture con scadenza 30 giorni.

Dunque grazie a questa legge, i clienti avranno a disposizione 2 giorni in più per poter usufruire della promozione. Ma attenzione: con questo movimento, molto probabilmente, tutte le compagnie di rete mobile andranno ad aumentare i costi delle proprie offerte e aggiungere delle piccole somme a coloro che hanno già attiva una promozione.

Quindi questa legge sancisce il ritorno della durata di 30 giorni di offerte che rientrano nella categoria dei servizi di telefonia, che sia essa mobile o fissa, di reti televisive, ovvero di tutte le compagnie che offrono pacchetti televisivi a pagamento. Inoltre questa legge sancisce anche le sanzioni che potranno ricevere le grosse compagnie, se non verrà rispettata la scadenza. Infatti tutte le compagnie hanno ben 120 giorni per cambiare tutte le promozioni, portando il rinnovo da 28 giorni a 30 giorni o superiori. Quindi entro e non oltre il 5 aprile tutta questa riorganizzazione dovrà essere pronta.

Per i clienti questo passaggio non si vedrà subito ma si dovrà aspettare almeno la fine del mese di gennaio. Sul web inoltre è possibile leggere che la compagnia telefonica Vodafone è già al lavoro per portare le proprie offerta da 28 giorni a 30 entro e non oltre gli inizi del mese di gennaio 2018.

Come detto, questo non è solamente valido per le compagnie telefoniche, ma anche per tutti i servizi che possiedono come periodo di rinnovo i 28 giorni. Quindi se qualcuno riceve ancora fatture con un periodo di utilizzo di un determinato servizio pari a 28 giorni, dovrà sapere che dal 5 aprile del 2018 il servizio avrà una durata di 30 giorni o maggiore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!