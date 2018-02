fibra ottica

Palermo, quando la fibra ottica corre veloce non solo sul web

opportunità di sviluppo socio economico grazie alla fibra ottica: se ne discute domani (ore 14) alla Scuola Politecnica dell'Università

La fibra ottica per correre non solo sul web ma anche per creare nuove opportunità nel mondo del lavoro: sviluppo sociale, economico e del territorio, saranno questi i vantaggi che trarranno le grandi città e i comuni meno popolati dalla realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga; questo il tema centrale del seminario che si terrà domani, 22 febbraio a partire dalle ore 14, in Aula Capitò, sede della presidenza della Scuola Politecnica dell'Università di Palermo (viale delle Scienze, edificio 7), organizzato dall’Ordine provinciale degli Ingegneri di Palermo in collaborazione con la sezione di Palermo dell'AEIT (Associazione di elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni) e AMES (Society AEIT Microelettronica, elettronica e semiconduttori). Centro nevralgico della discussione scientifica saranno gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per la banda ultra larga, varata dal Governo in coerenza con l'Agenda Europea 2020: permettere cioè all'85% degli italiani, proprio entro il 2020, di accedere alla rete con infrastrutture capaci di garantire velocità pari almeno a 100 megabit al secondo (30 Mbps assicurati invece per il 100% della popolazione). Una sfida decisiva che vede impegnati direttamente sul campo istituzioni, imprese attive lungo tutta la filiera delle telecomunicazioni e professionisti specializzati nell'innovazione tecnologica.

