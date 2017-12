capodanno

Pronta per festeggiare l'ultimo dell'anno?

Pronta per festeggiare l'ultimo dell'anno? Se ancora non sai come vestirti per Capodanno, niente panico, ti diamo alcune idee che si adattano bene a gusti e stili differenti.

Non c'è occasione migliore del veglione per indossare un abito lungo, meglio se nero e illuminato da accessori silver. Anche il rosso però è un gran classico cui molte non vogliono rinunciare: scegli allora un tubino. Se, invece, ti senti più a tuo agio con i pantaloni, gioca con uno spezzato, abbinato a dei classici pantaloni a sigaretta una blusa luccicante. Anche il soprabito è importante e da solo può fare il look: quest'anno scegli un cappotto lungo ed elegante o una pelliccia ecologica.

Ovviamente la scelta dell’outfit cambia a seconda della meta prescelta per Capodanno: un party in discoteca richiederà un abbigliamento diverso da quello scelto per assistere a un concerto in piazza. Però, in ogni caso, non c’è occasione migliore per sfoggiare look diversi dal solito e per strafare con outfit che nel resto dell’anno, probabilmente, non abbiamo l’occasione di indossare. Quest’anno poi il velluto, i glitter e le paillettes sono dei must-have, quindi se sei un’amante hai l’occasione per sfoggiare un look indimenticabile.

Come vestirsi per un Capodanno in piazza

Se decidiamo di trascorrere il Capodanno all'aperto dobbiamo sostanzialmente coprirci perché le temperature, in queste occasioni, spesso rasentano lo zero. A meno che non decidiamo di festeggiare scegliendo una meta esotica. Possiamo coprirci con stile, optando per un cappotto elegante, di quelli lunghi fino ai piedi che vado di moda in questo momento, oppure, per un piumino magari reso più fashion con dei dettagli di paillettes o glitter. Per le scarpe, sono tantissimi i brand che propongono per le feste modelli super comodi ma non per questo banali, come le Espadrilles ricoperte di glitter e con plateau (non potendo mettere i tacchi è sicuramente la soluzione ideale).

Capodanno al caldo

Se invece siamo tra le fortunate che trascorreranno il Capodanno al caldo, possiamo finalmente sbizzarrirci e giocare con vestiti ed accessori super glam. La Petit Robe Noir, ad esempio, propone capi ad hoc per le feste super eleganti. Da abbinare a scarpe con tacco e gioielli, per chi può permetterseli o farseli regalare a Natale, quelli Chopard sono meravigliosi. Per le amanti degli accessori trendy ed eleganti, perfetti anche quelli firmati Stroli Oro. Se volete dare un tocco originale al vostro look provate i sandali con pelliccia, sono ancora un super trend, lanciato da Gucci e ripreso da tantissimi altri, sia luxury che lowcost. Ovviamente se la meta è particolarmente calda non dimentichiamo di mettere in valigia anche un costume.

