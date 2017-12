facebook

La morte di Paolo Villaggio, gli attentati terroristici di Barcellona, il terremoto di Ischia e la finale di Champions tra Real Madrid e Juventus...

La morte di Paolo Villaggio, gli attentati terroristici di Barcellona, il terremoto di Ischia e la finale di Champions tra Real Madrid e Juventus: sono tra gli argomenti più discussi in Italia nel 2017 su Facebook insieme alla band Linkink Park, dopo la morte del cantante Chester Bennington. Su Instgram l'hashtag più usato si conferma #Love.

A livello globale, su Facebook, i tre momenti più discussi dell'anno sono stati La Giornata Internazionale della Donna (più di 165 milioni di persone hanno generato oltre 430 milioni di interazioni nel mondo); il Super Bowl 51 (262 milioni visualizzazioni, 64 milioni di persone hanno generato oltre 240 milioni di interazioni); l'attacco di Las Vegas che ha "spinto oltre 3.300 persone nel mondo ad offrire Aiuto attraverso i Servizi per le Emergenze su Facebook".

Tornando al nostro paese, gli italiani hanno creato eventi satirici per rispondere a fatti di cronaca. Tra questi i più partecipati sono stati “Le Olimpiadi Invernali di Toritto 2017”, ridente località della provincia di Bari innevata lo scorso gennaio più della nordica Torino. Su Instagram tra i post con più like c'è quello di Beyonce che annuncia la sua seconda gravidanza; le celebrities più seguite sono Selena Gomez (130 milioni di follower), Cristiano Ronaldo (116 milioni), Ariana Grande (115 milioni). Nel podio dei posti più popolari del 2017 ci sono Disneyland, California, Times Square e Central Park a New York. Tra le città più “instagrammate” New York, Londra, Mosca. In entrambe queste classifiche manca l'Italia.

