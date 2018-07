Teatro

Antigone Power 26-28 luglio ore 21 Sala Perriera - Cantieri alla Zisa Palermo

Il progetto si avvale del contributo diretto dei giovani immigrati per approfondire le contraddizioni presenti nel sistema giuridico nazionale in merito ai flussi migratori (ius soli)...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2018 - 15:10:14 Letto 555 volte

L’Associazione Culturale Sutta Scupa con il Centro Astalli Palermo, ‘a Strummula, Corda Pazza, U.N.I.S (Union degli Ivoriani in Sicilia), Assessorato alla Cultura-Comune di Palermo; in collaborazione con Città Invisibili e il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, DAMS; con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana presenta: “Antigone Power” progetto vincitore del bando “MigrArti spettacolo 2018” indetto dal MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo martedì 24 luglio alle 19.30 al CRE.ZI.PLUS (Cantieri alla Zisa).

Lo spettacolo omonimo al progetto è scritto da Ubah Cristina Ali Farah, con la regia Giuseppe Massa e la drammaturgia di Giuseppe Massa e Margherita Ortolani; scene e costumi sono di Mela Dell'Erba, le musiche dal vivo sono eseguite da Doudou Diouf, Désiré Kudawoo, Latina Caterina Sacco; le luci sono di Michele Ambrose.

Gli interpreti sono: Glory Arekekhuegbe, Mohamed Dani, Mamadou Oury Diallo, Paolo Di Piazza, Ilenia Di Simone, Fabrizio Ferracane, Marco Leone, Dawda Mballow, Ylenia Modica, Aurora Quattrocchi, Sonia Pennino, Kassie Sunday, Happiness Ugiagbe, Rosario Versaggio.

Il progetto si avvale del contributo diretto dei giovani immigrati per approfondire le contraddizioni presenti nel sistema giuridico nazionale in merito ai flussi migratori (ius soli) e stimolare i nuovi italiani verso la partecipazione e la cittadinanza attiva. Il percorso ha condotto a uno spettacolo multidisciplinare che vedrà in scena i partecipanti al laboratorio, attori e musicisti professionisti.

Foto di Alessia Lo Bello

24 luglio ore 19.30

FESTA DI PRESENTAZIONE - CRE.ZI. PLUS, Cantieri alla Zisa (Palermo)

26 e 28 luglio ore 21.00

Sala Michele Perriera, Cantieri alla Zisa (Palermo)

ANTIGONE POWER

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!