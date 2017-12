arte

Verrà inaugurata a Palermo, mercoledì 6 dicembre, nella Sala delle Verifiche di Palazzo Chiaramonte Steri a piazza Marina, la mostra del Maestro Pippo Madè, dal titolo “Nativity”.

Nella mostra, la cui inaugurazione inizierà alle 16,30, sarà possibile ammirare le sculture in vetro, i dipinti inediti, i disegni, le chine e il “Cantino delle creature” del Maestro Madè.

Saranno presenti il Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, lo storico dell'arte prof.ssa Adriana Mastrangelo Adorno, la prof.ssa Maria Concetta Di Natale e il prof. Antonino Giuffrida.

“L’Università di Palermo, conclude i festeggiamenti per i 210 anni della sua fondazione, allestendo, in alcune sale di Palazzo Chiaramonte Steri (Vecchia Dogana) una grande Mostra, con una serie di opere del Maestro Pippo Madé – afferma la Prof.ssa Adriana Mastrangelo Adorno - La mostra presenta, cicli pittorici, singoli dipinti e serie complete di disegni e dipinti che coprono una grande parte della vita artistica del Maestro e alle quali si affiancano un buon numero di nuovi, originalissimi dipinti nati dalla fervida creatività di Pippo Madé. [...] Il fulcro di tutta la mostra è l’istallazione scultorea intitolata “Natività” in vetro di murano creata dal Maestro negli anni ’70. Dopo la riuscita delle prime sculture Madé pensò ad una altra tradizione italiana, profondamente radicata nel nostro Paese, soprattutto al Sud: Il Presepe. Le sculture presenti sono uniche al mondo e irripetibili. Si può affermare che, in questa Natività in vetro, è stato fatto inconsapevolmente un cammino inverso rispetto a quello di San Francesco da cui discende.

In questa occasione, Pippo Madé ha ripreso quei disegni e non si è limitato a mostrarceli ma, ne ha fatto dei dipinti; quindi quelli in mostra sono assolutamente inediti. [...] In questo momento così difficile della nostra civiltà in cui predomina il pensiero debole, mi chiedo: possiamo guardare il presepe come un ritorno alla innocenza della Nascita e della Creazione attraverso l’arte, e viverlo, ancora come un atto d’Amore che ci fa sperare contro ogni speranza? Ringraziamo il maestro Madé, l’Università di Palermo e tutti gli organizzatori di questo evento che daranno la possibilità di fruire di tanta bellezza”.

L’ingresso alla mostra sarà libero, visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, nei giorni festivi solo di mattina.

