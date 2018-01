appuntamenti

Palermo, a palazzo Branciforte fino al 7 gennaio aperture gratuite, visite e laboratori per grandi e piccini

02/01/2018

Fino al 7 gennaio, tutti i giorni, ingresso gratuito dalle 9,30 alle 14,30 per visitare il Palazzo, le collezioni permanenti e le due mostre temporanee allestite al suo interno.

Nella suggestiva cornice del Monte dei pegni di Santa Rosalia, fino al prossimo 18 febbraio, si può visitare la mostra Maiolica. I corredi dello speziale XVII-XVIII secolo. E fino alla stessa data nella Cavallerizza del Palazzo Sua altezza Palermo. Un racconto per immagini di Pucci Scafidi.

Continua anche il ricco programma di attività educative.

Giovedì 4 gennaio ore 10.30

Navigando a testa in su! (laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni) in collaborazione con Palermo Scienza.

L’importante collezione archeologica di Palazzo Branciforte conserva numerosi vasi greci figurati, giunti in Sicilia caricati sulle navi che solcavano il mar Mediterraneo da Oriente a Occidente, le cui rotte seguivano le coste e le stelle. Durante la prima parte della visita i bambini hanno modo di conoscere divinità e personaggi legati al funzionamento del cosmo o personificazioni di corpi celesti e, posteriormente, vengono introdotti agli antichi sistemi di navigazione. In laboratorio, riprendendo le tematiche relative all’osservazione del cielo senza telescopi e all’orientamento nella navigazione antica, ogni bambino può realizzare un sestante, per conoscere e comprendere il funzionamento di questo antico strumento e sperimentarne il suo uso e le sue applicazioni.

Durata 90 minuti - prenotazione obbligatoria.

Venerdì 5 gennaio ore 10.30

Dall’eroe greco al supereroe (visita esplorazione per bambini dai 6 ai 10 anni)

Nelle scene figurate dei reperti della collezione archeologica di Palazzo Branciforte è custodito un vero e proprio libro per immagini di storie avventurose e dei protagonisti di queste ultime. Per gli antichi Greci il mito era parte integrante della vita quotidiana, privata e soprattutto pubblica. La costruzione mitologica greca, così come quella delle culture anteriori ad essa, nonché posteriori, segue prevalentemente lo schema della contrapposizione, come individuato nel sistema della costruzione della fiaba studiato da Vladimir Propp. Queste caratteristiche hanno attratto i grandi sceneggiatori e autori degli albi illustrati a fumetti, pieni di eroi ed eroine, che hanno attinto a molti miti del Mondo Antico per creare i loro celeberrimi personaggi e che durante la visita-workshop vengono illustrati ai partecipanti con costanti rimandi al mondo dell’industria culturale attuale.

Durata 90 minuti - prenotazione obbligatoria.

Sabato 6 gennaio ore 10.30

Dall’erbario all’albarello (laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni)

La visita permette di conoscere i vasi tipici del tipico corredo degli speziali tra il XVII e il XVIII secolo: dall’albarello, al bricco, al rocchetto, alla bottiglia alla boccia, che contenevano erbe, essenze e aromi. Lo speziale era infatti un vero e proprio scienziato, dedito al metodo classificatorio per la raccolta delle materie prime delle sue creazioni, le erbe, di cui era un raffinato conoscitore. In laboratorio, si crea un erbario, mediante l’uso di alcune schede di classificazione per le erbe reperibili nella nostra quotidianità.

Durata 90 minuti - prenotazione obbligatoria.

Domenica 7 gennaio ore 11.30

Gae Aulenti: la firma dell’archistar sul restauro di Palazzo Branciforte - Visita di approfondimento.

Il restauro di Palazzo Branciforte - iniziato nel 2007 e conclusosi con la riapertura nel 2012 - è segnato dalla firma di una grande donna della cultura italiana. Gae Aulenti ha segnato la storia dell’architettura contemporanea e a sottolinearlo sono sempre le tracce dei suoi lavori. Una visita di approfondimento che mette a fuoco gli aspetti storici, architettonici e strutturali prendendo le mosse dal prospetto esterno dell’edificio, scoprendone la corte interna, il restauro conservativo del Monte di Pietà di Santa Rosalia e l’allestimento delle varie collezioni della Fondazione Sicilia fino al nuovo loggiato coperto. Sarà così possibile seguire il filo rosso creato dal restauro di Gae Aulenti che lega indissolubilmente la storia dell’architettura tardo rinascimentale all’aspetto contemporaneo del Palazzo, centro polifunzionale della cultura siciliana.

Durata 60 minuti - prenotazione obbligatoria.

