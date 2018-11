musica jazz

Palermo, The Brass Group con Alisia Jalsy e Giuseppe Preiti

Martedì 20 Novembre alle 21 si apre il nuovo appuntamento con il jazz della Fondazione The Brass Group con Alisia Jalsy (voce) e Giuseppe Preiti (piano).

Alisia Jalsy inizia il suo percorso musicale a soli 16 anni nella scuola d'arte che ancora frequenta per l'ultimo anno. Nel frattempo studia canto jazz al Brass con Lucia Garsia e pianoforte con Giovanni Conte. A giugno 2018 esce il suo secondo singolo “Fango” scritto interamente da lei e con l’arrangiamento di Giovanni Conte. Decide di produrre un videoclip che non appena caricato sul web raggiunge migliaia di visualizzazioni.

Giuseppe Preiti è docente di pianoforte e di accompagnamento alle classi di canto.

La Fondazione The Brass Group ha sede a Palermo, in due siti monumentali tra i più prestigiosi della città - Complesso Monumentale di S. Maria dello Spasimo e Regio Teatro S. Cecilia. Organizza e gestisce un complesso orchestrale permanente, l’Orchestra jazz siciliana, specializzato nell'esecuzione di musica contemporanea. Promuove e gestisce un centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum". Il parlamento della Regione Sicilia ha riconosciuto la Fondazione " The Brass Group " quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura musicale del nostro tempo, con particolare attenzione alla musica Jazz e di derivazione Afro Americana.

